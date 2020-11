Sosnowiec. Ciemny protest wobec polityki rządu

Sosnowiec protestuje

Korzyści dla Sosnowca z obecności w Unii Europejskiej

Dodajmy, że to nie pierwszy sprzeciw władz Sosnowca wobec polityki rządu. Kilka dni temu Chęciński apelował do rządu, by ten nie blokował unijnego budżetu. - Dzisiaj stoimy w obliczu możliwości utraty dofinansowania na kolejną perspektywę finansową. Dofinansowanie tylko dla woj. śląskiego w obecnej perspektywie 2014-20 to ok. 3-3,5 mld euro – dwa razy tyle, niż poprzednia perspektywa. Na obecną perspektywę finansową Polska miała uzyskać, ma uzyskać ok. 64 mld euro, a na tzw. fundusz covidowy 55 mld euro – wyliczył Chęciński. - Obecna sytuacja blokowania budżetu europejskiego może spowodować, że te środki do naszego państwa nie dopłyną. A po to się widzimy na tej inwestycji, żeby pokazać, że nich Polska nie zmieniałaby się, jak się zmienia – wskazał.