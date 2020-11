Ferie zimowe 2021 inne niż zwykle. Jest apel o spotkanie z premierem

Ferie zimowe 2021 odbywać się będą w jednym terminie dla całej Polski (od 4 do 17 stycznia). Jednocześnie rząd apelował o to, aby w tym czasie nie przemieszczać się i najlepiej pozostać we własnych domach. - Dziś musimy wymagać od siebie więcej. Koronawirus to siła natury, której nie da się często opanować (...). Polacy dysponują potężną bronią - to dyscyplina, przestrzeganie zasad sanitarnych. Musimy nadal od siebie wiele wymagać - apelował premier.