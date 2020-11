Koronawirus w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki ogłasza "100 dni solidarności"

- Obecnie 7-dniowa krocząca średnia to około 20-22 tys. dziennie. Jeśli ta stabilność się utrzyma, to poprawę będziemy mogli zobaczyć za jakiś czas, ale sytuacja nadal jest bardzo poważna - mówił na konferencji premier. Mateusz Morawiecki przyznał, że w miesiącach zarządzania pandemią "wiele przewidywań i analiz było błędnych".

Koronawirus w Polsce. Boże Narodzenie w tym roku będzie inne

- We wszystkich krajach UE jest pokora i walka z COVID-19. Dziś musimy wymagać od siebie więcej. Koronawirus to siła natury, której nie da się często opanować (...). Polacy dysponują potężną bronią - to dyscyplina, przestrzeganie zasad sanitarnych. Musimy nadal od siebie wiele wymagać - apelował premier. Na konferencji prasowej polityk nawiązał także do świąt Bożego Narodzenia. Prosił, aby były to małe spotkania w gronie rodzinnym i aby nie przemieszczać się z miasta do miasta.