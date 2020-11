Śląskie. Alarm samorządów. Trudna sytuacja lokalnych budżetów

Samorządy odnotowały wzrost dochodów. Efekt 500 Plus

Raport potwierdza, że w ostatnim czasie nastąpił wzrost dochodów bieżących samorządów. Autor raportu, ekspert Związku Miast Polskich Jan Maciej Czajkowski, zastrzega jednak, że jest to głównie następstwo dużej corocznej dotacji z budżetu państwa z tytułu programu 500 Plus. Te środki są ujmowane bowiem w samorządowych budżetach w pozycji: dochody bieżące.

Kłopoty samorządów lokalnych. Spadek wpływów z podatków

Średni spadek wpływów z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT w gminach i powiatach woj. śląskiego po trzech kwartałach 2020 r., w stosunku do uśrednionego trendu z trzech kwartałów lat 2015-2019, to ok. 15 proc. - Jeżeli ten trend się utrzyma do końca roku, to może dojść do poważnego kryzysu – uznała cytowana przez ŚZGiP skarbnik Chorzowa Małgorzata Kern.