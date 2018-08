Tak się robi kariery w PiS. Był złomiarzem, został wiceprezesem rolnej spółki

Jeszcze przed laty działacz PiS Henryk Bokun zajmował się skupem złomu i prowadził szrot w Choszcznie (woj. zachodniopomorskie). Kiedy do władzy doszedł PiS, jego kariera wystrzeliła. Został członkiem zarządu Ośrodka Hodowli Zarodowej w Lubianie. Teraz szykuje się do samorządowych wyborów.

Bokun jest powiatowym radnym w Choszcznie i szefem lokalnych struktur PiS . W latach 90 . sam zajmował się zbieraniem złomu, by później otworzyć skup tego surowca. Biznes kręcił się na tyle, że otworzył kolejny: Stację Demontażu Samochodów czyli mówiąc w uproszczeniu - szrot. Informację o jego biznesach można bez trudu odnaleźć w oświadczeniach majątkowych, które składał jako radny. Interes Bokunowi kręcił się całkiem nieźle. W 2015 roku miał 215 tys. zł przychodu. Rok wcześniej 272 tys. zł.

Złomiarz po wygranych wyborach przez PiS został nagle specjalistą od zapłodnienia zwierząt, choć żadnych kompetencji w tym kierunku nie posiadał. Posadę członka zarządu Ośrodek Hodowli Zarodowej w Lubianie niedaleko Choszczna zawdzięcza Pawłowi Szefernakerowi (posłowi PiS, a obecnie wiceministrowi spraw wewnętrznych i administracji ). Wszystko w podzięce za rozwieszenie plakatów wyborczych w kampanii posła. Z Szefernakerem Bokun poznał się podczas jednego z okręgowych zjazdów PiS w Szczecinie. Panowie od razu przypadli sobie do gustu. Ich znajomość kwitła i zaowocowała posadą członka zarządu. Zatrudnienie nagle znalazła również żona Henryka Bokuna, która została pracownikiem biura poselskiego Szefernakera. Jest tam zatrudniona od 2016 roku.

W rolnej spółce, działacz PiS z Choszczna może liczyć na sowite wynagrodzenie. Jak wynika z oświadczenia majątkowego za ubiegły rok, zarobił 202 tys. zł Daje to miesięczną pensję w wysokości ok. 16,8 tys. złotych. Do dyspozycji ma służbową Dacię Duster. Bokun zatrudniony jest w Ośrodku od kwietnia 2016 roku.