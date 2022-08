Śmigłowiec lata nad Katowicami. Powód? Względy bezpieczeństwa

Bell 407GXi nad Katowicami. Co to za maszyna?

Na śląskim niebie można zaobserwować policyjny śmigłowiec Bell 407GXi. Jest to jeden z trzech egzemplarzy, które trafiły do służby w 2020 roku. W porównaniu do swoich poprzedników (Bell 207) maszyna wyróżnia się przede wszystkim większą kabiną i czterołopatowym śmigłem oraz nową jednostką napędową.