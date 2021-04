Śląskie. Znowu pijany za kierownicą. Wjechał w dwie 14-latki w Górkach Wielkich

Do zdarzenia doszło we wczesnych godzinach popołudniowych w miejscowości Górki Wielkie w gminie Brenna, w powiecie cieszyńskim.

Doszło także do kolizji z fordem, którego próbował ominąć kierowca nissana.

Potrącone w Górkach Wielkich nastolatki szczęśliwie nie odniosły poważnych obrażeń i po badaniach w szpitalu zostały zwolnione do domu.

W sobotę w chwili potrącenia dziewczynek również znajdował się pod wpływem alkoholu. Nie posiadał także uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych, które wcześniej zostały mu zabrane za jazdę "po pijaku".

Śląskie. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów dla recydywistów

Jazda w stanie nietrzeźwości to przestępstwo, podlegające grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, kara pozbawienia wolności może wzrosnąć do lat 5.