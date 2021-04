Bielsko-Biała. Zakończył jazdę w polu. Miał mnóstwo na sumieniu

Do zdarzenia doszło w świąteczny poniedziałek, 5 kwietnia. Wczesnym rankiem uwagę mieszkańców Dankowic zwrócił osobowy opel, którego kierujący podejrzanie się zachowywał. Sprawiał wrażenie pijanego i w pewnym momencie wjechał w... pole. Świadek postanowił zawiadomić policję. - Kiedy na miejsce dotarli mundurowi z drogówki, znaleźli porzucony w polu samochód. Po jego sprawdzeniu okazało się, że pojazd został przywłaszczony na terenie Wielkopolski, a tablice rejestracyjne przypisane były do innego auta i również pochodziły z przestępstwa. Podczas przeszukania samochodu policjanci znaleźli też amfetaminę – wyjaśnia komenda policji w Bielsku-Białej.

Mundurowi ustalili rysopis kierującego i rozpoczęli jego poszukiwania. Chwilę później ci sami świadkowie, których wcześniej zaniepokoił podejrzany pojazd, zauważyli mężczyznę, który wychodził z pola uprawnego i wskazali go stróżom prawa. Kiedy 27-latek dostrzegł policjantów, próbował jeszcze uciec, ale został zatrzymany.

Po sprawdzeniu go w policyjnych bazach danych wyszło na jaw, że ma do odsiadki siedem miesięcy za wcześniejszy wyrok i jest poszukiwany listem gończym.

Bielsko-Biała. 27-latek wjechał w pole

27-letni bielszczanin został zatrzymany i doprowadzony do komendy. Policjanci pobrali także krew do badań, ponieważ podejrzewali, że mógł jechać pod wpływem narkotyków. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał zarzut za posiadanie narkotyków i przywłaszczenie pojazdu. Grozi mu za to pięć lat więzienia.