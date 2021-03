Piekary Śląskie. Chciał uciec, bo był pijany, nie udało się

Mundurowi z piekarskiej drogówki, pełniąc nocną służbę, dokonywali kontroli prędkości samochodów jadących ulicą Oświęcimską. W pewnym momencie odnotowali, że kierowca opla przekroczył dozwoloną prędkość o 28 km/h. Postanowili go zatrzymać i ukarać mandatem.

Na widok policjanta dającego sygnał do zatrzymania, kierujący przyspieszył, zmuszając mundurowego do odsunięcia się. Stróże prawa natychmiast ruszyli w pościg. Uciekinier pomimo dawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych nie zamierzał się zatrzymać. Chcąc zgubić pościg, skręcił w boczną ulicę. Nie zmylił pościgu. Po chwili funkcjonariusze zablokowali opla i zatrzymali jego kierowcę.

Piekary Śląskie. Uciekał przed policją

Okazał się nim 42-letni mieszkaniec Piekar śląskich . Został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Alkomat wykazał prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Po sprawdzeniu w bazach danych okazało się ponadto, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a opel nie ma aktualnego badania technicznego i ubezpieczenia. Samochód trafił na parking policyjny a mężczyzna na komisariat.

Za popełnione czyny 42-latek odpowie teraz przed prokuratorem i sądem. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

W ręce policjantów z będzińskiej drogówki wpadł natomiast 34-letni sosnowiczanin, który chwile wcześniej nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Kierowca forda focusa najpierw przekroczył dozwoloną prędkość, a na sygnał policjantów do zatrzymania się zareagował ucieczką. Krótki pościg zakończył się przyulicy Podzamcze. Powód do ucieczki mężczyzny stał się dla policjantów oczywisty, gdy dokonali badania jego trzeźwości. Jak się okazało, w organizmie kierowcy krążyło ponad 1,5 promila alkoholu. Nie miał też prawa jazdy.