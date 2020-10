Kobiernice. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym. Są poszkodowani

W piątek 16 października około godz. 8 rano doszło do wybuchu gazu w Kobiernicach w powiecie bielskim. W środku było sześć osób.

Śląskie. Tragiczny wybuch w Czeladzi

Jak informowaliśmy w czwartek, do eksplozji gazu z butli podłączonej do palnika doszło w Czeladzi. Na miejscu zginął 35-letni pracownik wodociągów, trzej inni zostali ranni – jeden z nich trafił do szpitala, dwie inne osoby, lekko ranne, zostały opatrzone na miejscu.