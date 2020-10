Śląskie. W Bytomiu stanęły kontenery na niepotrzebne żalazka i monitory

W Bytomiu stanęły pierwsze czerwone kontenery, do których mieszkańcy mogą wrzucać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Charakterystyczne pojemniki na zepsute żelazko, uszkodzony monitor czy niesprawny telefon komórkowy będzie można znaleźć w 25 punktach miasta.

Pojemniki na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pojawiły się jak dotąd w 10 lokalizacjach Bytomia. Docelowo kontenery staną jeszcze w 15 innych miejscach. Są to wysokiej klasy pojemniki z systemem monitoringu wypełnienia. Na pojemniku podany jest także numer infolinii 572 102 102, dla tych, którzy chcieliby się w ekologiczny sposób pozbyć zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego większych rozmiarów.

- Projekt Elektryczne Śmieci to pierwszy tego typu projekt ogólnopolski adresowany do miast powyżej 40 tys. mieszkańców. Bytom jest pierwszym miastem na Górnym Śląsku, które dołączyło do projektu - mówi Michał Jurczok, dyrektor ds. rozwoju MB Recykling.