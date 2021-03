Śląskie. Silny wiatr w Beskidach, góry najlepiej podziwiać z dołu. Nie działa kilka wyciągów

W Beskidach od wysokości 700 metrów n.p.m. leży śnieg. W sobotę rano termometry wskazywały od 0 do -4 st. C. Odczuwalna jest jednak dwukrotnie niższa.

- Bardzo mocno wieje wiatr, przez co wychłodzenie organizmu następuje znacznie szybciej. Widoczność jest dobra. Trzeba być dobrze przygotowanym i zaplanować wycieczkę, by wyjść w góry. Odradzamy wędrówki w takie rejony, jak Hala Miziowa, Pilsko, czy Babia Góra. Szlaki są oblodzone – powiedział ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR w Szczyrku

Beskidy. Akcja ratownicza w rejonie szczytu Babiej Góry

"Niestety grupa rozdzieliła się. Dwie osoby nie były w stanie kontynuować zejścia o własnych siłach. Ratownicy dotarli do pierwszych turystów w rejonie Przełęczy Brona. Byli w dobrym stanie i kontynuowali zejście. Godzinę później ratownicy dotarli do kolejnych czterech osób oczekujących na Przełęczy Lodowej. Z dwiema nie dało się nawiązać logicznego kontaktu. Wymagały pilnej pomocy. Po jej udzieleniu i ogrzaniu odzyskały świadomość" – zrelacjonowali ratownicy.

Goprowcy na noszach przetransportowali turystów w dół. Trafili oni do dyżurki na Markowych Szczawinach, a stamtąd do Zawoi Markowej, gdzie czekały już karetki. Trzecią osobę, która także wymagała opieki szpitalnej, zawieźli do niego ratownicy GOPR.