Pogoda. Zima nie powiedziała ostatniego słowa. Wróci

Niestety, wszystko wskazuje na to, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Jak informuje serwis fanipogody.pl pod koniec przyszłego tygodnia wróci do Polski mroźna aura.

Pogoda nie będzie sprzyjać spacerom nie tylko z powodu silnego wiatru, ale także opadów deszczu i deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu. Będzie jednak ciepło: od 5-6 st. C na Suwalszczyźnie do 11-12 st. C na Podkarpaciu.