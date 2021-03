Beskidy. W góry wróciła zima. Warunki narciarskie dobre

W ostatnich dniach śniegu dosypało. Dobremu przygotowaniu tras sprzyjają także mroźne noce. Jak podają przedstawiciele stacji narciarskich na trasach leży średnio do kilkudziesięciu centymetrów śniegu. W niektórych miejscach pokrywa sięga nawet metra. Miejscami mogą pojawiać się jednak już przetopy. Działają niemal wszystkie ośrodki.

Beskidy. Trudne warunki turystyczne

To co cieszy narciarzy, nie zawsze sprzyja turystom pieszym. Warunki na szlach są trudne. - W ciągu ostatniej doby spadło do 10 cm śniegu. Doliny są przybielone. Szlaki pokryła niewielka warstwa śniegu. W wyższych partiach może być ślisko. W sobotę było słonecznie. Widoczność jest bardzo dobra – powiedział ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR ze Szczyrku.