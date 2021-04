Śląskie. Brawura w Mysłowicach. Pijany kierował kradzioną ciężarówką

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem. Do dyżurnego mysłowickiej komendy wpłynęło zgłoszenie o dziwnie zachowującym się kierowcy ciężarowego mana, który może być pod wpływem alkoholu.

- Stróże prawa od razu wyczuli od mężczyzny alkohol. Podczas zatrzymania próbował uciec, ale policjanci szybko opanowali sytuację, obezwładniając go i zakładając kajdanki – relacjonuje przebieg zdarzenia śląska policja .

Zatrzymanym okazał się 28-letni mieszkaniec Mysłowic, który nie posiadał żadnych uprawnień do kierowania pojazdami. W związku z podejrzeniem, że mężczyzna znajduje się pod wpływem alkoholu, na miejsce przyjechał patrol ruchu drogowego.

Mysłowice. Pijany mężczyzna ukradł ciężarówkę. Działał w warunkach tzw. recydywy

Mundurowi odholowali wywrotkę na policyjny parking, a 28-latka przewieźli do szpitala na pobranie krwi do badań. Mężczyzna następnie trafił do policyjnego aresztu.