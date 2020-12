Śląsk. Miasta i regiony chcą decydować o ruchu dronów. Metropolia podpisała ważny manifest

– Przyjęcie manifestu to ogromny krok naprzód w kontekście wdrażania koncepcji U-Space. Miasta powinny brać udział w kształtowaniu sposobu zarządzania przestrzenią powietrzną nad ich terenem. Zaangażowanie miast stworzy dialog do budowy nowego wymiaru gospodarki – powiedziała Małgorzata Darowska, pełnomocnik ministra infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych i programu CEDD.

Manifest ogłoszono we wtorek podczas Amsterdam Drone Week – najważniejszego wydarzenia dla branży dronowej w Europie. Został opracowany przez społeczność miast działająca w ramach Inicjatywy na rzecz Miejskiej Mobilności Powietrznej (UIC2) Rynku Inteligentnych Miast UE. Członkiem społeczności, jak i sygnatariuszem Manifestu, jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia , obok takich, jak Akwizgran, Amsterdam, Nowa Akwitania, Ingolstadt, Hamburg, Lublana, Liege, Malaga, Tampere, Hesja Północna, Oulu, Enschede oraz Trikala.

Metropolia GZM. Drony a gospodarka. Ogromne korzyści gospodarcze

Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że do roku 2026 Polska osiągnie ok. 125 mld euro (576 mld złotych) korzyści bezpośrednich i pośrednich wynikających z integracji dronów i gospodarki. Jednocześnie Polska zajmuje drugie miejsce na świecie w kontekście gotowości do wdrożenia usług dronowych – tak wynika z raportu Droneii: Drone Regulations Report 2020.