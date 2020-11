Śląsk. Oczekujesz na autobus GZM? Dowiesz się, jaki jest stan powietrza

Na 250 elektronicznych tablicach informacji pasażerskiej przy godzinach przyjazdów pojawią się krótkie komunikaty o jakości powietrza i zalecanej aktywności. W tym sezonie grzewczym będą się one odnosiły do danego powiatu, a nie jak dotychczas do całej aglomeracji. Pomogą podjąć ważną decyzję dotyczącą naszego zdrowia.

Na elektronicznych tablicach informacji pasażerskiej przy godzinach przyjazdów pojawią się komunikaty o jakości powietrza i zalecanej aktywności. (Metropolia GZM, Fot: metropoliagzm.pl)