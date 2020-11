Śląsk. Koronawirus. Przygotowani na przyjęcie pacjentów. Szpital tymczasowy w Pyrzowicach otwarty

Obiekt ma 144 miejsca dla chorych na COVID-19, w tym 10 w standardzie oddziału intensywnej opieki medycznej. - Była to praca dla nas bardzo wymagająca, żmudna, ale dzięki zaangażowaniu wielu służb, firm budowlanych, koordynacji wielu równoczesnych projektów, udało się go wykończyć i przekazać dzisiaj na ręce dyrektora szpitala patronackiego – powiedział wiceprezes Węglokoksu Sławomir Brzeziński, który odpowiadał za budowę placówki. Patronat patronat medyczny sprawuje nad nią natomiast Szpital Specjalistyczny w Chorzowie.

Szpital tymczasowy w Pyrzowicach w pełnej gotowości

- Ten szpital określamy mianem rezerwowego, ale mówię z pełnym przekonaniem, że takie placówki muszą powstać w tym czasie. Powiedzą państwo: pandemia zdaje się cofać, mamy mniejszą ilość zakażeń w ostatnich dniach, ale my musimy być przygotowani na ten najbardziej czarny scenariusz i taka jest funkcja tego szpitala"- powiedział obecny na otwarciu szpitala wiceminister aktywów państwowych, Zbigniew Grygas. - To nie władza zbudowała ten szpital. To Polacy zbudowali ten szpital dla Polaków – dodał pompatycznie.