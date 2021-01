Śląsk. Metropolia stawia na rowery. Chce rozbudować i zintegrować w jeden system wypożyczalni rowerowych

Śląsk. Cztery warianty koncepcji Roweru Metropolitarnego GZM

Autorzy zakładają, że w rekomendowanym wariancie ok. 70 proc. maszyn będą stanowiły rowery tradycyjne, a 30 proc. – ze wspomaganiem elektrycznym . Proponują zapewnienie w systemie po ok. 30 sztuk tandemów i rowerów cargo, a także 120-260 sztuk rowerów elektrycznych udostępnianych poza systemem – w formule wynajmu długoterminowego.

W ub. roku Metropolia zapewniła kolejny sezon integracji rowerów miejskich na obszarze GZM. Oznacza to finansowanie wymiany rowerów między systemami działającymi w pięciu miastach: Katowicach, Siemianowicach Śląskich, Chorzowie, Tychach oraz w Sosnowcu. Obejmowały one łącznie w 2020 r. 1,5 tys. jednośladów, dostępnych na ok. 160 stacjach wypożyczeń.