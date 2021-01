Sosnowiec. Są sosnowieckie paszporty, będzie i straż graniczna

Sosnowiec. W mieście będzie placówka Straży Granicznej

Na działce o powierzchni 0,72 hektara ma wkrótce powstać siedziba aglomeracyjnej placówki Straży Granicznej. Do tego czasu strażnicy będą korzystali z budynku Agencji Rozwoju Lokalnego przy ul. Teatralnej. Na terenie Zagłębia Dąbrowskiego funkcjonariusze Grupy Zamiejscowej, usytuowanej w strukturze placówki w Rudzie Śląskiej, działają już od 15 października 2019 roku.

Strażnicy przypominają, że w Sosnowcu mieszka około 200 tys. osób, jest to drugie co do wielkości miasto metropolii, które sąsiaduje ze stolicą województwa śląskiego – Katowicami. - Zasięg odpowiedzialności służbowej obejmować będzie wschodnią część województwa śląskiego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, skupiającej w sobie dużą populację cudzoziemców - wskazują strażnicy.