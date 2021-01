Sosnowiec. Rondo Praw Kobiet coraz bliżej. Będzie w centrum miasta

Kilka tygodni temu "Dziewuchy z Sosnowca" złożyły petycję, by prawa kobiet upamiętniało rondo powstające nad drogą krajową nr 94. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęcińskizaprosił przedstawicielki organizacji na spotkanie, by przedstawić swoją propozycję. - Wspólnie doszliśmy do kompromisu i takie rondo powstanie w centrum Sosnowca – powiedział Chęciński.