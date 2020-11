Śląsk. Jak chronić klimat, GZM ma wiele pomysłów

Climathon to 24-godzinny maraton kreatywnego myślenia o ochronie klimatu. Organizuje go EIT Climate-KIC, czyli europejskie partnerstwo na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych i adaptacji do nich. Zadaniem uczestników jest opracowanie kreatywnych pomysłów związanych z ochroną klimatu, które mogłyby być realizowane przez społeczności lokalne. Wydarzenie odbywa się jednocześnie w ponad 100 państwach. W tym roku po raz pierwszy wzięła w nim udział Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.