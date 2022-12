Przewrót śląski. PiS całkiem się tutaj posypał. A będą kolejne wstrząsy

Jednak Chełstowski już co najmniej dwa miesiące wcześniej pertraktował z reprezentantami "Tak! Dla Polski" prezydentami Dziubą i Chęcińskim. Ujawnił, że z zamiarem opuszczenia PiS nosił się już od pół roku. I to on wykonał pierwszy krok ku samorządowcom. W ostatniej fazie do pisania scenariusza przewrotu dołączył Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, przewodniczący "Tak! Dla Polski", i Donald Tusk, który musiał przełamać niechęć kilku działaczy śląskiej PO do Chełstowskiego. Jednym z reżyserów ostatniego aktu był Borys Budka, poseł, wicelider PO.