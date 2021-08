Nie znad morza i nie z restauracji. Paragon grozy od taksówkarza z Gliwic

"Otrzymaliśmy zdjęcie od czytelnika. '13,5 km do domu spod onkologii. Można dostać zawału po usłyszeniu takiej kwoty'. Początek kursu poniedziałek godz. 11.24, koniec po 15 minutach, przejechany dystans 13,61 km. Przecież za taką kwotę to można nocą w weekend do Katowic dojechać…" - czytamy na profilu gazety "Dzisiaj w Gliwicach" na Facebooku.