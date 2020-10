Katowice. Wpadł brutalny gang narkotykowy, jest oskarżenie

Akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim skierował Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Zorganizowana grupa przestępcza został założona i była kierowana przez Konrada S. Grupa funkcjonowała od połowy 2011 do końca 2016 roku na terenie województwa łódzkiego m.in. w Tomaszowie Mazowieckim oraz innych miejscowościach, a także w Wielkiej Brytanii.