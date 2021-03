Gwara śląska zagrożeniem? Zaskakująca opinia

Projekt zakłada m.in., że nazwy miast i ulic byłyby zapisywane w dwóch językach, a śląska mowa mogłaby być nauczana w szkole. Dokument pod koniec stycznia został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. W MSWiA z kolei powstała już rządowa opinia na jego temat.

Polacy przestaliby mówić po polsku

Zdaniem MSWiA podniesienie gwary śląskiej do rangi języka regionalnego mogłoby wywołać podobne oczekiwania ze strony przedstawicieli innych dialektów w kraju, a to w konsekwencji doprowadziłoby do sytuacji, w której "Polacy przestaliby mówić po polsku".