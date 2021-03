Bielsko-Biała. Trochę śmiechu w trudnych czasach. Premiera komedii w Teatrze Polskim

- Wszyscy jesteśmy w takim stanie, że próbujemy się ratować poczuciem humoru. Ten humor jest panaceum na to, co dookoła – mówi o premierze komedii "Pół żartem, pół sercem” w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej dyrektor teatru i równocześnie reżyser przedstawienia Witold Mazurkiewicz. - Wszyscy jesteśmy w takim stanie, że próbujemy się ratować poczuciem humoru. Ten humor jest panaceum na to, co dookoła „Pół żartem, pół sercem”, to bardzo dobrze napisany tekst, luźno inspirowany znanym wszystkim chyba filmem pod tym samym tytułem Billy’ego Wildera – dodał.