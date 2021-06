Gliwice. Nowe mieszkania czekają. Są warunki do spełnienia

Gliwice. Kryteria dochodowe dla ubiegających się o najem mieszkania komunalnego

Dochód na osobę, uprawniający do ubiegania się o najem mieszkań komunalnych oddawanych do użytkowania po 30 czerwca 2019 roku: dla gospodarstwa jednoosobowego – od 250% do 350% najniższej emerytury, czyli od 3 127,21 zł do 4 378,08 zł; dla gospodarstwa dwuosobowego – od 175% do 300% najniższej emerytury, czyli od 2 189,05 zł do 3 752,64 zł, dla gospodarstwa trzyosobowego – od 150% do 250% najniższej emerytury, czyli od 1 876,33 zł do 3 127,20 zł, dla gospodarstwa czteroosobowego i większego – od 125% do 200% najniższej emerytury, czyli od 1 563,61 zł do 2 501,76 zł