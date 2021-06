Rybnik. Budowa na finiszu, będą mieszkania komunalne

- Te roboty dodatkowe to między innymi konieczność usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej poprzez przebudowę i zabezpieczenie kabli na podstawie uzgodnionego projektu. Wykonany zastanie wjazd do budynku z drogi dojazdowej od strony północnej. Zostaną ponadto zamontowane programatory czasowe niezbędne do programowania czasu pracy pompy cyrkulacyjnej do instalacji c.o. i cwu, które przyczynią się do podniesienia energooszczędności. Ze względu na zmianę warunków wodociągowych konieczne jest wykonanie projektu zamiennego i uzyskanie pozwolenia na włączenie się do nowo powstałej sieci wodociągowej, co przyczyni się do kolejnej zmiany terminu realizacji – wyjaśnia Artur Gliwicki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.