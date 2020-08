Akt oskarżenia ws. Magdaleny Adamowicz. Tak odpierała zarzuty

- Prokuratura sformułowała kilka lat temu wobec mnie absurdalny zarzut zatajenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z moją wiedzą opartą na oficjalnych interpretacjach podatkowych, na potrzeby rozliczenia podatku on najmu wybrałam ryczałt 8,5%, gdyż prawo daje podatnikowi możliwość wyboru. Taka jest obowiązująca wykładnia przepisów podatkowych. Co roku wysyłałam do właściwego urzędu skarbowego oświadczenie, że w danym roku podatkowym wybieram właśnie ten ryczałt. Nigdy nie otrzymałam z urzędu pisma czy wezwania, że nie powinnam tak robić, a powinnam założyć działalność – twierdziła Magdalena Adamowicz w e-mailu przysłanym do redakcji pod koniec stycznia.