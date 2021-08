Katowice. Policja szuka uczestników tragicznej bójki

W rozmowie ze śledczymi 31-latek powiedział też, że w jego ocenie agresorzy bijący się przed przystankiem mieli zamiar dostać się do środka autobusu, co dodatkowo wpłynęło na jego obawy o swoje zdrowie i życie. - Z zeznań wnika, że kierowca bał się tłumu, który znalazł się przed autobusem. Wydawało mu się, że agresywne osoby atakują pojazd i chcą wedrzeć się do środka – przekazała w rozmowie z Wirtualną Polską prok. Monika Łata.