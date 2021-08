Wypadek w Wielkopolsce. Pijany kierowca przebił barierki i uderzył w dom

- Obudził nas ogromny huk, samochód wbił się do pokoju, na szczęście nikogo w nim nie było. Nad nim spała moja córka z wnukami. Pokój, do którego wjechał samochód, to pomieszczenie dzienne, w którym zwykle przebywamy - powiedziała jedna z lokatorek dziennikarzowi "Głosu Wielkopolskiego".