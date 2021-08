Pirat w Komornikach. We krwi miał cztery promile

- Ze zgłoszenia wynikało, że kierujący passatem zjechał na pas, którym poruszał się nissan, zmuszając go do zjechania na pobocze. O mały włos nie doszło przy tym do poważnego zdarzenia drogowego. O całej sytuacji kierowca nissana powiadomił służby - przekazała w rozmowie z PAP Dagmara Mościńska z piotrkowskiej komendy policji.