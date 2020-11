Częstochowa. Miasto zwróci za niewykorzystane bilety uczniów i studentów.

Częstochowa. Zwrot za bilety dla uczniów złożony "niezwłocznie"

Rzecznik MZDiT podał ponadto, że kwota zostanie wyliczona proporcjonalnie od dnia wprowadzenia nauki zdalnej dla ucznia lub studenta do końca ważności danego biletu (jeśli bilet wygasł w międzyczasie), a gdy bilet jest wciąż ważny, za czas od dnia wprowadzenia nauki zdalnej do dnia jej zniesienia lub do daty zakończenia ważności biletu.