Koronawirus. Nowa luka w danych Ministerstwa Zdrowia? Brakuje tysięcy wyników testów

- O tym, ile mamy wykonywanych w Polsce testów, w przeważającej mierze decyduje liczba zleceń wystawianych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Im więcej pacjentów objawowych zgłasza się do przychodni czy na teleporadę, tym więcej testów. Skoro do lekarzy idzie mniej osób z objawami, to robi się mniej testów. To absurdalny zarzut, który wynika z nieznajomości systemu - broni się minister Adam Niedzielski w rozmowie z Dziennikiem Gazeta Prawna.