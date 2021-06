Bielsko-Biała na drugie imię ma jazz. "Zadymka" już od 23 czerwca, gratka dla fanów

Po 27 latach znakomity amerykański trębacz Wynton Marsalis powraca do Bielska-Białej jako artysta rezydent Zadymki i na festiwalu wystąpi dwukrotnie. Po raz pierwszy grać będzie 25 czerwca w hali namiotowej pod Dębowcem, a dzień później w projekcie Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis.