Beskidy. W górach mokro, warunki na szlakach trudne

Beskidy. Dzień Dziecka z GOPR

Mimo niesprzyjającej pogody ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR przygotowali niespodziankę dla wszystkich dzieci z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. - W niedzielę 30 maja czekamy na Was i Wasze pociechy przy dolnej stacji Czantoria Kolej Linowa w Ustroniu Polanie. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji m.in. terenową grę na orientację, grupowe wyjście na Czantorię połączone ze sprzątaniem szlaków, a także pokazy pierwszej pomocy i sprzętu ratowniczego. Oczywiście wszystko dostosowane do obowiązujących zaleceń związanych z sytuacją epidemiczną?? Podczas obchodów Dnia Dziecka będziemy prowadzić zbiórkę środków na leczenie dzieci Ratowników GOPR, które są Podopiecznymi Fundacja GOPR, a ich stan zdrowia wymaga kosztownego leczenia i rehabilitacji – zachęcają do udziału w imprezie ratownicy.