Beskidy. Groźny wypadek. Po narciarza przyleciał helikopter LPR

Groźny wypadek w rejonie zielonego szlaku z Rysianki do Żabnicy. Narciarz skiturowy uderzył w pień drzewa. Do szpitala w Bielsku-Białej przetransportował go helikopter LPR.

