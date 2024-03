Areszt byłego ministra z PiS przedłużony. "Jest ofiarą wewnętrznych rozgrywek"

- Do rozpoznania wniosku Prokuratury Krajowej wyznaczona została asesor Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. Nie odnoszę się do profesjonalizmu konkretnej osoby, choć warto zaznaczyć, że asesor to osoba oczekująca na nominację sędziowską i nie korzysta ze statusu niezawisłości i nieusuwalności, jaki ma sędzia - przekazała WP Ewa Gawęda, była senatorka oraz żona aresztowanego byłego polityka PiS.