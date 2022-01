Skutki Polskiego Ładu odczuwalne pod Tatrami. Wczasowicze nie są pewni, czy ich stać

Ze względu na niepewność co do skutków Polskiego Ładu i wysokości pierwszej styczniowej pensji mało turystów zdecydowało się na wykupienie pełnego tygodniowego wypoczynku pod Tatrami - skarżą się przedstawiciele górskiej branży hotelowej. - Gość tygodniowy to teraz rzadkość - mówi Wirtualnej Polsce Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.