Ile osób uwięził w domach Omikron? Olbrzymia liczba, a to dopiero początek

W Miliczu (woj. dolnośląskie) i w liczącym łącznie 36 tys. mieszkańców powiecie już 40 proc. testów na koronawirusa wychodzi pozytywnie. To najwyższy odsetek w Polsce. Inspektorom sanepidu nie udało się opanować ognisk zachorowań. W ciągu tygodnia liczba zakażeń się potroiła - do ponad 500 zarażonych osób. Na kwarantannę trafiło prawie 2 tys. osób (5 proc. ludności, czyli co 20. mieszkaniec).