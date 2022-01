Koronawirus w Polsce. Prawie 950 tys. osób na kwarantannie

Piąta fala epidemii koronawirusa przybiera na sile. Wzrost zakażeń w ujęciu tydzień do tygodnia sięga blisko 90 proc. Znów zaczyna rosnąć liczba zajętych łóżek w szpitalach. Coraz więcej osób przebywa na kwarantannie. We wtorek padł kolejny rekord: z domu nie może wyjść prawie 950 tys. osób. To tyle, ile liczą mieszkańców dwa duże miasta: Poznań i Szczecin.