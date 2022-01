Kolejny rekord zakażeń? Niedzielski ostrzega

- Widzimy bardzo dynamiczny wzrost zleceń na badania na COVID-19. Absolutnie niespotykane jest to, co dzieje się w ostatnim tygodniu i co też obserwujemy dzisiaj. Ta liczba zleceń przyrasta każdego dnia - tłumaczył w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski, wskazując, że to są liczby, które idą "w dziesiątkach tysięcy dziennie i to będzie rosło".