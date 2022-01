Jak przetrwać w czarnej strefie? Dziewięć przykazań na Omikron. "Rząd już tylko czeka na katastrofę"

Były szef sanepidu: bez szczepienia zakaz wstępu

Podobnie o projekcie ustawy zakładającej kontrole paszportów covidowych wypowiada się dr Marek Posobkiewicz, były Główny Inspektor Sanitarny. - Należy jak najszybciej to uchwalić. Do zapisów, że pracodawcy mogą weryfikować szczepienie pracowników, dodałbym zakaz wpuszczania osób nieposiadających certyfikatów do restauracji, hoteli, klubów fitness i tak dalej. W ten sposób uratujemy wiele osób, które mogą umrzeć, gdy piąta fala doprowadzi do zawalenia się systemu opieki zdrowotnej - mówi dr Posobkiewicz. Podkreśla, że to już ostatnie dni na podjęcie działań.