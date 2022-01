Tu startuje V fala. Omikron zaczyna szturm od dużych miast. "Unikajcie koronaparty"

Naukowiec nie ma wątpliwości, że Omikron stoi za wzrostem liczby zakażeń (o 72 proc. tydzień do tygodnia), o którym Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek. Ten wariant już jest dominujący w zakażeniach w Polsce. Instytut Genetyki Człowieka tydzień temu przebadał ok. 100 próbek od osób zakażonych z Wielkopolski, wykrywając w 60 procentach z nich Omikrona. To zaś potwierdza 10-krotny wzrost popularności tej mutacji w ostatnim czasie.