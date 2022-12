Skuteczny atak z powietrza. MiG-29 i Su-25 w akcji

Ukraina coraz częściej atakuje pozycje Rosjan z powietrza. Tym razem w sieci pojawiło się nagranie jednej z akcji ukraińskiego lotnictwa na froncie. Kamera w kadłubie MiG-29 zarejestrowała moment specjalnej operacji w obwodzie ługańskim. Myśliwce Su-25 zostały wysłane do ataku na pozycje wroga pod Ługańskiem, a wraz z nimi poderwano kolejne dwa MiG-29. Dzięki temu, wszystko zakończyło się sprawnym wykonaniem założonych celów przez obrońców Kijowa, którzy od kilku tygodni dziesiątkują armię Putina w tym regionie. Najnowsze dane brytyjskiego MON wskazują, że Rosjanie każdego dnia "tracą swoje pozycje obronne", przez co porzucają tony ciężkiego sprzętu w panicznej ucieczce od dezercji czy też śmierci, a to pozwala Ukraińcom na coraz więcej ataków rosyjskich celów z powietrza.

