Trzy auta w garażu. Oświadczenie majątkowe nowego szefa CBA

Tomasz Strzelczyk, od niedawna pełniący obowiązki nowego szefa CBA, nie może się pochwalić imponującym majątkiem. Choć to doświadczony funkcjonariusz służb, posiada skromne oszczędności. Większe kwoty zainwestował w Fundusz Inwestycyjny. W porównaniu do kierownictwa CBA za rządów PiS, to i tak znacznie mniejszy stan posiadania.