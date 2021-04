Tak zarabiają szefowie polskich służb. W CBA rekordowa kwota

Wynagrodzenie Stróżnego składało się z dwóch części: dochodu uzyskanego w ABW od 1 stycznia 2020 r. do 19 lutego w kwocie 133 212,16, a także dochodu uzyskanego w CBA od 20 lutego do 31 grudnia 2020 r. w kwocie 286 584,24 zł.

Stróżny przed przyjściem do Biura pełnił funkcję dyrektora katowickiej delegatury ABW, obejmującej oprócz województwa śląskiego także województwa: łódzkie, małopolskie i opolskie. Służbę w ABW zakończył w stopniu pułkownika.

Formalnie Stróżny został szefem CBA 20 maja, po powołaniu na to stanowisko przez premiera Mateusza Morawieckiego. Od lutego był pełniącym obowiązki szefa Biura.

Jest także właścicielem 66-metrowego mieszkania oraz posiada cztery działki - w tym dwie łąki, ponad 15 tys. m kw. lasu i gruntów leśnych. Razem z żoną mają do spłaty 858 tys. kredytu hipotecznego i 154 tys. pożyczki konsolidacyjnej. On sam ma do spłacenia 158 tys. zł pożyczki gotówkowej. Szef CBA ma też dwa samochody z 2013 roku i 86 tys. zł oszczędności.