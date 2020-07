Tak zarabiają szefowie polskich służb. Rekordzista otrzymał blisko 400 tysięcy

307 tys. złotych zarobił w 2019 r. komendant główny policji gen. Jarosław Szymczyk. Z kolei szef CBA Andrzej Stróżny posiada cztery działki, w tym las i łąki. Wirtualna Polska dotarła do oświadczeń majątkowych za 2019 rok szefów służb. Rekordzista otrzymał blisko 400 tys. zł pensji.

W porównaniu do 2018 roku szef polskiej policji może się pochwalić znacznie wyższymi zarobkami. O ile w 2018 r. zarobił 271 537,07 zł - o tyle w 2019 r. 307 152,76 zł (25,6 tys. zł miesięcznie).

Archiwum prywatne

Szymczyk ma 30 tys. zł oszczędności, a także 75 sztuk akcji JSW wartych ok. 3 tys. zł. Do tego posiada 5 tys. euro. Komendant główny wraz z żoną jest współwłaścicielem domu (128 mkw.) na działce (435 mkw). Wycenił go na blisko milion złotych – 950 tys. zł. Dodatkowo od kilku lat jest współwłaścicielem mieszkania (1/6 udziału) po zmarłym tacie, które wycenia na 50,9 tys. zł.

Szef Straży Granicznej Tomasz Praga osiągnął w 2019 r. dochód w wysokości 299.621,42 zł. Z tego z pracy w SG 282,4 tys. zł, a dodatkowo z wynajmu mieszkania 17,1 tys. zł. W garażu szefa SG stoją dwa samochody: Volvo XC (2016 r.) i Lexus (2014 r.). Praga zgromadził 80 tys. zł oszczędności, ma również dwa mieszkania (159,10 mkw. i 34,52 mkw.). Nie ujawnił jednak ich wartości. Ma do spłacenia 284 tys. zł kredytu na zakup mieszkania.

Szef Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak ujawnił, że jest właścicielem domu jednorodzinnego (187 mkw.) wartego 300 tys. zł. Jego oszczędności to 18 tys. zł. Szef PSP wpisał również do oświadczenia majątkowego, że będzie płacił alimenty dzieciom do 26. roku życia w wysokości 1700 zł. Jego zarobki (za 2018 r.) wyniosły 157,1 tys. zł.

Z kolei szef SOP Paweł Olszewski posiada mieszkanie (55,5 mkw.) i miejsce postojowe w garażu warte łącznie 353,8 tys. zł. Zaoszczędził w 2019 r. – 23 tys. zł. Zarobił w Służbie Ochrony Państwa 214 420,65 zł.

Co ciekawe, jego zastępca Krzysztof Król zarobił więcej bo 241,5 tys. zł. Z kolei inny wiceszef odpowiedzialny za pion logistyki Wiesław Gawęda ujawnił, że posiada 15 działek budowlano-rolnych, 2 działki siedliskowe i 4 działki rolne o łącznej pow. blisko 30 tys. mkw. Ma też największe oszczędności wśród kierownictwa SOP – 379,9 tys. zł. i ok. 9 tys. w euro.

Nowy szef CBA Andrzej Stróżny, który zastąpił na tym stanowisku Ernesta Bejdę, ma dom (360 mkw.) i mieszkanie (66,17 mkw.). Ich wartości jednak nie ujawnił. Podobnie z działkami, które wpisał do oświadczenia majątkowego. Ma dwie łąki i grunty leśne o łącznej powierzchni ponad 20 tys. mkw. Jego oszczędności to 55 tys. zł. W jego garażu stoją dwa auta: Land Rover (2013 r.), a także Suzuki Swift (2013 r.). Stróżny spłaca aż 3 kredyty: hipoteczny (do spłaty zostało 872 tys. zł), pożyczkę gotówkową (169 tys. zł do spłaty) i pożyczkę konsolidacyjną (167 tys. zł do spłaty). Informacji o zarobkach brak. A w 2019 roku pracował w ABW na stanowisku dyrektorskim.

Wiemy natomiast, ile zarobił zastępca szefa CBA Bogdan Sakowicz. To rekordowa kwota – 394 279,91 zł. Sakowicz, który od kilku lat pełni funkcję wiceszefa Biura zarobił jeszcze na wynajmie lokalu 11,7 tys. zł. W sumie jego dochód wyniósł 405 tys. zł.

Archiwum prywatne