Skoczył na główkę i nie wypłynął. Lądował śmigłowiec LPR

36-latek wskoczył do jeziora na główkę i nie wypłynął. Uratowali go świadkowie zdarzenia, którzy najpierw wyciągnęli go z wody, a potem udzieli pierwszej pomocy. Do wypadku doszło nad jeziorem Linie Wielkie w województwie lubuskim. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Mężczyzna ma prawdopodobnie złamany kręgosłup.